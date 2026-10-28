Marco Magistro e Laura Segor sono padroni al Forten a Bard

BARD (fc2) In 174 alla competitiva sui 10 km della nona edizione del Forten e 44 alla non competitiva sugli 8 del Forteight hanno invaso festosamente domenica scorsa – 18 ottobre – le strade di Bard e Hone con ascesa finale alla fortezza nella manifestazione organizzata dall’Associazione Forte di Bard e dall’Atletica Monterosa Giuseppe e Mauro Fogu Arnad ed inserita nel calendario valdostano Avmap.

Sul nuovo percorso, con salita a Priod di Hône, grandi protagonisti sono stati 2 giovani talenti come il campione mondiale di skyrunnuing Marco Magistro, pisano del Pont-Saint-Martin residente a Verrayes e studente al Don Bosco a Chatillon, e Laura Segor di Aymavilles, tesserata per l’Atletica Brescia.

Il 18enne Magistro ha vinto in 36’32” (un tempone considerando la nuova terza salita del percorso) staccando di 1 minuto il siepista di Hone Diego Yon del Pont Donnas, di 2’40” il suo compagno di squadra di Quincinetto Simone Girodo con a soli 3 secondi dal podio l’allievo 17enne di Saint-Marcel Semmi Mortara, nipote di Xavier Chevrier e protagonista di una gara superlativa, poi quinto Mikael Mongiovetto di Donnas a 3’22” quindi sesto Giuseppe Lamastra a 4’03”, settimo Manuel Bosini a 4’04”, ottavo Etienne Verraz a 4’06”, nono Yannick Verraz a 4’07” e decimo Daniele Pierotti, anche lui a 4’07”, tutti vicinissimi. Marco Magistro, al debutto a Bard, correrà domani, domenica, la Sette Torri ad Aosta con Simone Girodo e Mathieu Cretier poi andrà nella sua Toscana per la Monte Morello Skyrace.

Tra le donne Laura Segor è stata 15esima assoluta in 42’54” con 3’28” sulla prima del 2025 Valeria Poli di Valtournenche del Pont-Saint-Martin e 5’43” sull’ex discesista azzurra Giulia Albano di Tavagnasco, con più lontane Alice Da Canal a 6’13” e Daniela Marchi a 8’23”. La 23enne Segor ora si cimenterà nella mezza maratona la prossima settimana ai campionati italiani a Padenghe sul Garda e poi a dicembre a Sanremo, dove ha vinto lo scorso anno.

Nelle varie categorie hanno primeggiato l’allievo Semmi Mortara, lo junior Marco Magistro, il senior Diego Yon, il master A Mikael Mongiovetto, il B Ivan Macori, il master C Savino Quendoz, il D Roberto Nirta e tra le donne la senior Laura Segor, la master A Valeria Poli, la B eporediese Deborah Boffa e la master C Carmela Vergura. Nella non competitiva della Forteight i più veloci sono stati Filippo Vesan in 37’57” e Flaminia Mairate in 48’52”.