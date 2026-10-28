Calcio a 5, l’Aosta 511 muove la classifica in serie A2. Under 19 nazionale femminile, derby al Saint-Pierre

AOSTA In serie A2 la formazione di Tiago Calli pareggia 2-2 contro i veneti dell’Altovicentino e sale a 4 punti in classifica. Le reti portano entrambe la firma di Filippo Rosset.

Oggi sabato 24 ottobre alle 15 al Montfleury l’Aosta 511 ospita l’Energy Saving per la 4ª giornata di campionato.

Under 19

L’Aosta 511 vince facile a Torino con un largo 8-1 nella sfida con il Sermig fanalino di coda. Iil brasiliano Joao Meneguin ha realizzato un poker di gol, Lorenzo Cerni e Simone Luberto hanno concluso con una doppietta ciascuno. I valdostani sono al 2° posto in classifica a sole 2 lunghezze dalla capolista L84. La 4ª giornata riporterà le squadre in campo nel turno infrasettimanale. L’Aosta giocherà al Montfleury giovedì contro l’Itar Futsal mentre la capolista L84 giocherà il big match contro l’Elledì..

Serie B femminile

L’Aosta 511 femminile è tornata in campo domenica 18 ottobre, per la terza giornata del campionato di Serie B. Alla Belbote Arena di Tombolo, in provincia di Padova, le gialloblù hanno affrontato l’Infinity Futsal Academy uscendo sconfitte per 8-1. Il gol della bandiera delle aostane è di Giulia Rizzo. Adesso sono 3 punti in classifica, domani domenica 25 ottobre alle 18 al Montfleury arriva il Lisondria.

Serie C Femminile

Nuova pesante sconfitta, 10-2, per il Saint-Pierre venerdì scorso 16 ottobre questa volta ad opera dell’Atletico Taurinense. Per le castellane in gol Yasmine Aloui e Asia Orfano. Prossima partita in programma contro il Gonzaga Chieri lunedì 26 ottobre alle 21 al Palais De Sport di Aymavilles.

Sabato scorso, 17 ottobre, ha preso il via il campionato Under 19 con il derby Saint-Pierre-Aosta 511, ad Aymavilles, vinto dal Saint-Pierre 4-3: in rete per le castellane Asia Orfano (2), Letizia Melidona e Darlisa Cagnola; per l’Aosta Rita Zappia, Alice Muscarà e Ginevra Perino Sabato 14 novembre il Saint-Pierre giocherà in trasferta contro l’Audace Verona, l’Aosta ospiterà il Verona.