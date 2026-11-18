AOSTA (zgn) Alla Libreria Briviodue, in piazza Chanoux ad Aosta, oggi, sabato 14 novembre, alle 17.30, Enrica Tesio presenta il suo ultimo libro edito da Bompiani “Cosa ne sanno i poeti”. Non un romanzo, questa volta, ma una raccolta di testi scritti negli anni: una sorridente chiamata alle armi per tutte e tutti coloro che credono nel potere dello humour e della poesia di illuminare l’esistenza. Giovedì 19 novembre, alle 18, nella sede dell’ass ociazione Libera Valle d’Aosta, in via Boson ad Aosta, si terrà il secondo incontro nell’ambito del gruppo di lettura della Libreria Briviodue. Sarà un’occasione di confronto sui temi delle mafie e dell’antimafia, a partire dallibro “Io posso: due donne sole contro la mafia” di Pif e Marco Lillo. Per chi fosse interessato a partecipare, sarà sufficiente presentarsi all’incontro avendo letto il libro. Infine sabato 21 novembre, a partire dalle 16, la Cartolibreria Briviodue in corso Lancieri d’Aosta proporrà l’evento “Schiappa Party – Festa da incubo” organizzato in collaborazione con la casa editrice Il Castoro per festeggiare l’uscita del nuovo volume della celebre serie firmata da Jeff Kinney “Diario di una Schiappa”. L’ingresso è aperto a tutti gli appassionati della serie e a chiunque voglia trascorrere qualche ora di allegria tra i libri. Per prenotare basta inviare un messaggio Whatsapp al numero di telefono 346 6286717.