AOSTA (zgn) Nell’ambito della Saison Culturelle martedì prossimo, 17 novembre, alle 20.30, al Teatro Splendor di Aosta, ancrà in scena lo spettacolo “Lo Zar” di e con Stefano Massini. Nel 2000 Vladimir Putin racconta per l’unica volta la sua vita, lo fa pubblicamente in vista delle elezioni presidenziali. È una biografia agghiacciante, in cui egli non risparmia dettagli di violenza estrema, descrivendosi come un ragazzino teppista cresciuto per strada ma presto votato in tutto alla causa dei Servizi Segreti, da lui vissuti come un miraggio di potere e di controllo assoluto. Stefano Massini parte da quel materiale e lo unisce a spezzoni di discorsi e conferenze di Putin, oltre che alle rivelazioni di tanti saggi storici e ricostruzioni sulle ombre della sua vertiginosa scalata al potere. Ne emerge un racconto feroce e squassante, sullo sfondo del sistema sovietico in crollo che travolge tutto in un’apocalisse senza fine.

Sabato prossimo, 21 novembre, alle 20.30, al Teatro Giacosa, sarà la volta del concerto di Sergio Cammariere “La pioggia che non cade mai”. Sergio Cammariere, insieme ai musicisti che lo affiancano da sempre, ripercorrerà la sua carriera, ormai ventennale, attraverso i suoi brani più noti e alcune sue composizioni strumentali.

La sezione Cinéma della Saison Culturelle proporrà al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta “La festa è finita (Classe moyenne ) ” di Antony Cordier (martedì 17 novembre alle 15.30 e alle 21 e mercoledì 18 novembre alle 18.30). Nella cornice idilliaca della campagna francese, un banale incidente innesca una feroce faida familiare, facendo esplodere tensioni sociali e ipocrisie in un crescendo di situazioni paradossali dove nessuno è al riparo dal conflitto di classe. Proiezione in versione originale francese con sottotitoli in italiano. Martedì alle 18.30 e mercoledì alle 15.30 e alle 21 sarà la volta di “Yellow Letters” di Ilker Çatak. Quando il potere censura l’arte e reprime il dissenso, una coppia di intellettuali turchi è costretta a confrontarsi con le proprie convinzioni, mentre la lotta politica irrompe nella vita privata mettendo a nudo il prezzo della libertà.