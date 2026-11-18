AOSTA (zgn) Domani, domenica 15 novembre, alle 11, nell’Auditorium Sfom in via Xavier de Maistre ad Aosta, si terrà il sesto appuntamento della rassegna Concerti Aperitivo, realizzato in collaborazione con il Conservatoire de la Vallée d’Aoste, con Gabriele Viada alla fisarmonica. Il programma attraversa 4 secoli di musica, mostrando la sorprendente versatilità della fisarmonica da concerto, capace di rendere con naturalezza tanto le architetture barocche quanto i linguaggi più sperimentali del Novecento Biglietti singoli a 8 euro acquistabili solo in loco. Prenotazioni su www.cantieredellamusica.it o scrivendo a info@cantieredellamusica.it.
La fisarmonica di Gabriele Viada protagonista dei Concerti Aperitivo
Redazione · Pubblicato il
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