AOSTA (zgn) Dopo la mostra del 2018 su Jimi Hendrix per celebrare i 50 anni del 1968, Cristina Ottavio fino a sabato prossimo, 21 novembre, espone 30 suoi nuovi dipinti al Café Plus (ex Cittadella dei Giovani), in viale Garibaldi ad Aosta. Oggi, sabato 14 novembre, alle 17, è previsto un rinfresco durante il quale viene presentato l’allestimento.
CRISTINA OTTAVIO ESPONE AL PLUS CAFÉ
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Cultura e spettacolo
Manifesti in città per celebrare il genio dell’inventore Innocenzo Manzetti
Cultura e spettacolo
Lo Charaban, da martedì 10 biglietti in vendita al Giacosa
Cultura e spettacolo
Due giovani allieve di Area Danza Aosta brillano al Milano Danza Competition
Cultura e spettacolo
“Elogio della paura” per insegnare ai ragazzi come accogliere l’errore
AOSTA (zgn) “Elogio della paura – come ho imparato ad accogliere l’errore” è la nuova proposta per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (l’ex alternanza scuola-lavoro) che…