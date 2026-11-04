E’ disponibile il Calendario Celtico dell’archeoastronomo Guido Cossard

AOSTA (zgn) Il Calendario Celtico 2027 a cura dell’archeoastronomo aostano Guido Cossard, che è disponibile su Amazon al prezzo di 19.92 euro, rappresenta un viaggio attraverso un anno antico, ricostruito nel presente, nel quale il movimento degli astri torna a dialogare con il ritmo delle stagioni e delle feste. Il Calendario Celtico 2027 è concepito per riscoprire il ritmo del tempo secondo l’antica concezione celtica. A tal fine il testo mette in relazione i mesi e i giorni del calendario dei Celti, secondo lo schema della tavola bronzea rinvenuta dagli archeologi a Coligny, vicino a Lione, con quelli del nostro anno 2027. In questo modo è possibile individuare le date delle principali festività celtiche e i momenti di passaggio che scandivano il loro anno, seguendo il ciclo delle stagioni e della natura. Quest’anno la corrispondenza appare particolarmente significativa, perché la ricorrenza di Halloween corrisponde effettivamente al periodo della data lunare del capodanno celtico, che cade nel primo giorno del mese di Samonios, in occasione dell’ultimo quarto di Luna. Inoltre, nei giorni dedicati alla festa di inizio anno, chiamata Samain, e che durava 3 giorni, si verifica una congiunzione tra il Sole e Mercurio, che rappresentava la principale divinità celtica.