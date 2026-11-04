Premiata la raccolta di poesie “Clair voyance” di Rebecca Rossero

AOSTA (zgn) Rebecca Rossero, 27enne residente a Châtillon, sabato scorso, 24 ottobre, si è classificata seconda tra i 10 finalisti nella Sezione Poesia del Premio Letterario Castello. La premiazione si è svolta al Teatro degli Illuminati di Città di Castello, in provincia di Perugia. Grazie al risultato ottenuto, Rebecca Rossero vedrà pubblicata la sua raccolta di poesie “Clair voyance” dalla casa editrice LuoghInteriori. Dopo aver frequentato il Liceo classico, Rebecca Rossero si appresta a conseguire la laurea in Culture e letterature del mondo moderno all’Università di Torino.