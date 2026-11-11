“Elogio della paura” per insegnare ai ragazzi come accogliere l’errore

AOSTA (zgn) “Elogio della paura – come ho imparato ad accogliere l’errore” è la nuova proposta per i Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (l’ex alternanza scuola-lavoro) che il Teatro Instabile di Aosta porterà in 4 classi quarte dell’Istituto Scolastico “Regina Maria Adelaide” nel capoluogo regionale. Verranno coinvolti 73 ragazzi in 4 appuntamenti con laboratori artistici seguiti da una restituzione pubblica. Un progetto che si inserisce all’in – terno di un percorso iniziato diversi anni fa e che segue una filosofia ben precisa: risemantizzare alcuni termini che presentano intrinsecamente accezioni negative – errore, fallimento, fragilità e paura – attraverso la dimensione artistica, per dar loro un nuovo valore e stimolare ad accogliere queste emozioni, rielaborarle e trasformarle in potenzialità.

Soprattutto nell’adolescenza, la paura è vista come un segno di debolezza, un difetto da cancellare: paura di sbagliare, paura del proprio corpo che cambia, del giudizio degli altri, del vuoto, dell’ignoto e dell’incertezza. Ma è anche uno strumento di disciplina, di controllo sociale che fa leva sul timore delle diversità, dei cambiamenti e dell’alterità.

Il progetto “Elogio della paura – come ho imparato ad accogliere l’errore” nasce dall’esigenza di ribaltare questo sguardo. «Non insegnare ai ragazzi a non avere paura, ma accompagnarli a riconoscerla, attraversarla e trasformarla in uno strumento di conoscenza e creazione. – dichiarano i direttori artistici del progetto Alessia Pinto e Marco Chenevier – Lavorare su di essa significa offrire uno spazio di riflessione e di esperienza in cui questa emozione possa essere nominata, condivisa e trasformata. Significa, soprattutto, imparare a conoscere ciò che ci è ignoto, accoglierlo e capire che la paura è dettata da quello che non conosciamo, non da quello che l’ignoto realmente nasconde».

Il primo appuntamento, “Collettivizzare la paura”, è in programma lunedì 9 e martedì 10 novembre a cura di Marco Chenevier. I partecipanti saranno invitati a raccontare e rappresentare le proprie paure attraverso diversi linguaggi scenici: voce, movimento, immagini, piccoli dispositivi performativi. La restituzione finale sarà una composizione scenica corale, in cui le paure individuali si trasformano in una mappa condivisa del presente.

La settimana successiva, lunedì 16 e martedì 17 novembre, con “La paura del vuoto” protagonista sarà Riccardo Pedri, vincitore del progetto Circusnext 2026. L’artista italiano di circo contemporaneo guiderà gli studenti ad affrontare la paura del vuoto, intesa sia in senso fisico che simbolico. Il laboratorio si concluderà con una breve composizione scenica collettiva che racconta il passaggio dalla vertigine alla fiducia.

Per il terzo appuntamento (lunedì 30 novembre e martedì 1° dicembre) Leonardo Sinopoli con “La paura ancestrale” esplorerà la relazione tra paura, resistenza e presenza scenica sulla scia del lavoro di Marina Abramovi, nella cui scuola si è formato. I ragazzi saranno guidati in un percorso fatto di esercizi di ascolto, immobilità, relazione e presenza, indagando cosa accade quando si rimane nel momento della paura invece di evitarlo. La restituzione finale sarà una piccola performance collettiva basata su gesti essenziali, sguardi e relazioni tra i corpi.

L’ultimo laboratorio è in programma giovedì 10 dicembre con la Compagnie Yaena ed affronterà “La paura dello sconosciuto”, un tema che verrà poi amplificato e mostrato il giorno successivo, venerdì 11 dicembre, quando la compagnia francese proporrà una matinée aperta a tutti con “J’ai plusieurs terres”.