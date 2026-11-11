Saison Culturelle, due appuntamenti teatrali allo Splendor

AOSTA (zgn) Biglietti esauriti per il concerto di oggi, sabato 7 novembre, alle 20.30, della cantautrice Malika Ayane al Teatro Splendor di Aosta nell’ambito della Saison Culturelle che presenta dal vivo il suo ultimo album “Cicale” oltre ai suoi più grandi successi. Il concerto è incluso nell’abbonamento Musica Leggera. I titolari di biglietti e abbonamenti che non si presentano entro le 20.30 perdono il diritto ai posti numerati e assegnati e quelli ancora liberi vengono messi nuovamente in vendita.

La prossima settimana due spettacoli teatrali

La prossima settimana il cartellone della Saison Culturelle proporrà 2 appuntamenti con altrettanti spettacoli teatrali. Giovedì 12 novembre, alle 20.30, allo Splendor verrà messa in scena la pièce “Bel Ami” di Guy de Maupassant. Divertente, crudele, cinico, mozzafiato e tragico, è uno spettacolo tagliente, elettrizzante, che riunisce tutte le complessità dell’animo umano e le sue contraddizioni, descrivendo una società che divora uomini e donne, bruciandoli sul rogo della loro vanità. Qui tutti corrono dietro al denaro, alla gloria, al sesso, ascoltano solo i loro impulsi, artefici della propria infelicità, architetti di una società malata e corrotta. Venerdì 13, sempre allo Splendor alle 20.30, sarà la volta di “Monet, una vita a colori” di e con Marco Goldin. Sabato 5 dicembre cadrà il centenario della morte di Claude Monet, per cui andrà in scena uno spettacolo proprio per celebrare uno tra gli artisti più amati e influenti dell’intera storia dell’arte, che non solo è stato alla base della nascita dell’impressionismo ma ha attraversato, in lunghi decenni, la vicenda dell’immagine che in lui da figurativa si è fatta quasi astratta, fino alle ninfee nel giardino di Giverny. Si tratterà di un’az i o – ne (durata 90 minuti) con ampio uso di tecnologia e macchine sceniche, per rendere con un linguaggio estremamente coinvolgente e moderno il senso così poetico della vita e dell’opera del grande pittore. Sul palco, ad impreziosire la narrazione di Marco Goldin, Remo Anzovino al pianoforte e Daniela Savoldi al violoncello e voce, in un gioco scenico affascinante di presenza e assenza che terrà insieme il racconto, straordinarie immagini e le musiche originali. Il racconto dell’affascinante vita di Monet si articolerà in sei capitoli e porterà i suoi capolavori a teatro in un’atmosfera di suggestioni ipnotiche.

Celebration, omaggio a Bernardo Bertolucci

Nell’ambito della Sezione Cinéma della Saison Culturelle, lunedì prossimo, 9 novembre, alle 18, al Teatro Splendor di Aosta è in programma Celebration, la serata di approfondimento su Bernardo Bertolucci, uno dei più importanti protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Organizzata in collaborazione con la Fondazione Bernardo Bertolucci e la Cineteca di Bologna, la serata prevede la proiezione di Novecento, una delle opere più rappresentative della produzione cinematografica di Bertolucci con un cast d’eccezione tra cui figurano Gérard Depardieu, Robert De Niro e Burt Lancaster. Il film racconta la storia di 3 generazioni impegnate nella lotta di classe in Emilia, terra di forti contrasti e di robuste tradizioni, sullo sfondo di un secolo di politica italiana.

L’appuntamento offre al pubblico l’occasione di riscoprire il celebre film nella sua versione recentemente restaurata ed è introdotto da Valentina Ricciardelli, presidente della Fondazione Bernardo Bertolucci.

La proiezione – una maratona complessiva di 5 ore – si articola in 2 momenti, con un intermezzo conviviale a tema, pensato come un’occasione di incontro e condivisione ispirato alle atmosfere della pellicola prima della seconda parte della visione.

L’evento è a ingresso gratuito nel limite dei posti disponibili. È consigliata la prenotazione sul portale www.webtic.it.

Sezione Cinéma: i film di martedì 10 e mercoledì 11

La sezione Cinéma della Saison Culturelle proporrà inoltre al Cinéma Théâtre de la Ville di Aosta martedì 10 novembre alle 15.30 e alle 21 e mercoledì 11 alle 18.30 “L’isola dei ricordi (Amrum)” di Fatih Akin. Nell’ultima primavera del nazismo, un bambino di dodici anni affronta le contraddizioni della guerra e dell’infanzia, cercando di salvare la serenità della madre mentre il mondo che conosce sta crollando.

Martedì 10 alle 18.30 e mercoledì 11 alle 15.30 e alle 21 sarà proiettato “Il filo del ricatto (Dead Man’s Wire)” di Gus Van Sant. Tratto da una storia vera, è un thriller ad alta tensione che esplora il confine tra vittime e carnefici, trasformando un drammatico sequestro in uno specchio spietato del sensazionalismo mediatico.

Biglietti e prenotazioni per il mese di dicembre

E’ possibile acquistare i biglietti per i seguenti spettacoli previsti nel calendario della Saison Culturelle: venerdì 4 dicembre, alle 20.30, al Teatro Splendor “Ana Vidovi – Guitar Solo Recital”, domenica 6 dicembre, alle 21, al Courmayeur Cinema “Enrico Rava – Fearless Five”, mercoledì 9 dicembre, alle 20.30, al Teatro Splendor “Rosencrantz e Guildenstern sono morti”, domenica 13 dicembre, alle 20.30, al Teatro Splendor “Tamtando & Mazì – Heterophonia”, giovedì 17 dicembre, alle 20.30, al Teatro Splendor “Gaber – Mi fa male il mondo”, sabato 19 dicembre, alle 20.30, al Teatro Splendor “Arthur and Friends Community Choir” lunedì 21 dicembre, alle 20.30, al Teatro Splendor “Romeo e Giulietta”.

I biglietti saono disponibili online sul portale www.webtic.it e al punto vendita della Saison Culturelle al Museo Archeologico Regionale in piazza Roncas ad Aosta dal lunedì al sabato dalle 13.30 alle 18.30. Chiuso la domenica e i giorni festivi. Sul portale www.webtic.it sono aperte le prenotazioni per gli incontri nell’ambito della Sezione Littérature con gli scrittori Stefano Nazzi e Niccolò Ammaniti, in programma rispettivamente venerdì 11 e martedì 22 dicembre, alle 18 al Teatro Splendor di Aosta. Sono tuttora acquistabili gli abbonamenti Rideau, Musica leggera, Altri percorsi musicali, Danza, Mix e concernenti la Sezione Cinéma.