AOSTA (zgn) Sarà lo spettacolo “Apprendisti Narratori” ad aprire sabato prossimo, 31 ottobre, alle 15, Enfanthéâtre, la rassegna teatrale del Comune di Aosta pensata per i più piccoli, giunta alla sua 32esima edizione. In cartellone figurano 13 spettacoli, che si terranno tutti al Teatro Giacosa, fino a sabato 3 aprile 2027. «Tra le novità di questa edizione – spiega l’assessora comunale alla Cultura Cecilia Lazzarotto – il fatto che gli spettacoli dedicati ai bimbi dai 3 anni saranno alle 16, mentre gli altri, come sempre, alle 15. E in più, si potrà fare l’abbonamento per tutta la rassegna. Per permettere ai piccoli spettatori di poter avere gli autografi degli attori, a cui tengono tanto, abbiamo realizzato delle cartoline, con uno spazio apposito». Tornano anche gli spettacoli per più grandi, i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e superiori, con quattro pièce che si terranno al mattino.
Enfanthéâtre da sabato 31 ottobre in scena al Teatro Giacosa di Aosta
Redazione · Pubblicato il
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