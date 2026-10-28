Enfanthéâtre da sabato 31 ottobre in scena al Teatro Giacosa di Aosta

AOSTA (zgn) Sarà lo spettacolo “Apprendisti Narratori” ad aprire sabato prossimo, 31 ottobre, alle 15, Enfanthéâtre, la rassegna teatrale del Comune di Aosta pensata per i più piccoli, giunta alla sua 32esima edizione. In cartellone figurano 13 spettacoli, che si terranno tutti al Teatro Giacosa, fino a sabato 3 aprile 2027. «Tra le novità di questa edizione – spiega l’assessora comunale alla Cultura Cecilia Lazzarotto – il fatto che gli spettacoli dedicati ai bimbi dai 3 anni saranno alle 16, mentre gli altri, come sempre, alle 15. E in più, si potrà fare l’abbonamento per tutta la rassegna. Per permettere ai piccoli spettatori di poter avere gli autografi degli attori, a cui tengono tanto, abbiamo realizzato delle cartoline, con uno spazio apposito». Tornano anche gli spettacoli per più grandi, i ragazzi e le ragazze delle scuole medie e superiori, con quattro pièce che si terranno al mattino.