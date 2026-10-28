Les Hirondelles ricordano con un concerto il maestro Enrico Mosconi

AOSTA (zgn) La Collegiata di Sant’Orso, ad Aosta, accoglierà sabato prossimo, 31 ottobre, alle 20.30, il Primo Memorial Enrico Mosconi, un grande concerto di canto corale voluto e organizzato dalla Corale Les Hirondelles. Il maestro Enrico Mosconi ha diretto Les Hirondelles dalla loro fondazione, avvenuta nel lontano 1974, fino al 2021. Nominato organista titolare della Collegiata negli anni Settanta, Enrico Mosconi ha varcato la soglia di quel luogo sacro quasi ogni giorno, instaurando un legame viscerale e quotidiano con la grandiosa struttura e con il suo storico organo, strumento che amava con dedizione assoluta e le cui note hanno accompagnato per decenni la vita spirituale e artistica della comunità. Per rendere omaggio a questo straordinario percorso artistico e di vita, Les Hirondelles, dal 2022 sotto la guida di Laura Mosconi – figlia del compianto Enrico – uniranno le proprie voci a quelle di altre 2 eccellenze del panorama corale valdostano. Sul sagrato e tra le navate di Sant’Orso risuoneranno così le note del coro Joie de Chanter, guidato dal direttore Christian Chouquer, e della Corale Valgrisenche, diretta da Carol Vaudan.