Festival d’autunno tra musica e yoga. Eventi alla Maison des Artistes Bard

BARD (zgn) Il Festival d’autunno torna ad animare la Maison des Artistes Bard. Sabato prossimo, 31 ottobre, alle 21 il teatro della struttura ospiterà Kaserne, con un concerto del progetto musicale di Alessandra Novaga, chitarra elettrica, e Laura Corolla, violinista barocca. Al centro della serata, Tétlathi dé, kradíe di Stefano Pilia, una composizione concepita per il duo, in cui strutture musicali e libertà interpretativa danno vita a una forma sonora in continuo movimento. Domenica 1° novembre, alle 11, Jasmine Meynet condurrà una pratica di yoga mattutina nel teatro della Maison des Artistes Bard. Tutti gli appuntamenti e gli spettacoli sono gratuiti e con posti limitati. Per informazioni e prenotazioni inviare una e-mail a biglietteria@maisondesartistesbard.it oppure telefonare al numero 338 2290726. Durante gli eventi del Festival d’autunno è attivo un servizio navetta per raggiungere la Maison des Artistes Bard, per persone con disabilità. Servizio su prenotazione fino ad esaurimento posti, per informazioni: 338 2290726.