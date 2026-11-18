AOSTA (zgn) Due giovani artisti, Chiara Ursidio e Federico Biscaro, residenti a Roisan, espongono alla Galleria d’arte San Grato in via De Tillier ad Aosta fino a domani, domenica 15 novembre. La mostra è aperta dalle 10 alle 19. Una piacevole sorpresa per il visitatore per la qualità delle opere nell’allestimento. Chiara Ursidio, studi all’Accademia di Belle Arti di Genova, è scultrice del rame e del legno, il suo lavoro nasce dal desiderio di osservare e comprendere le forme e i processi che caratterizzano il mondo naturale. Per lei la montagna è una fonte costante di riflessione: stratificazioni, fratture ed erosioni raccontano il tempo attraverso la materia. La montagna non è soltanto un paesaggio da osservare, ma una superficie in cui si accumulano trasformazioni e memorie. Federico Biscaro, autodidatta, scolpisce il legno, lo abbozza, lascia in sospeso la figura rappresentata, crea una immagine figurativa che l’osservatore deve interpretare per renderla fruibile nel tempo.