AOSTA (zgn) Torna la rassegna Territori e Scuole a Teatro a cura dell’Associazione Altitudini, giunta alla sua quinta edizione e dedicata agli studenti della Valle d’Aosta con l’intento di portare il teatro nei territori e nelle scuole valdostane e incontrare gli studenti anche con successivi dibattiti di approfondimento. Per l’autunno 2026 è stato programmato lo spettacolo in lingua francese Ou reste encore un peu della Compagnia Minikin (regione Île-de-France) che vede la scrittura e l’interpretazione delle giovani Sashka Bazykina, Pénélope Hervouet, Marta Mcilduff et Elmira Oberholzer. La narrazione oscilla tra il rapporto di una figlia con suo padre ornitologo, spesso assente per studiare la migrazione degli uccelli, e l’immaginazione guidata da origami e marionette che raffigurano volatili, in un viaggio alla scoperta di sé e dell’altro ma anche di diversi ecosistemi e territori. Lo spettacolo viene presentato lunedì 16 novembre nella Sala Polivalente Cretaz di Valtournenche e nel pomeriggio all’Auditorium Sport Haus di Gressoney-Saint-Jean, mentre martedì 17 novembre doppia matinée all’Auditorium dell’Istituzione Scolastica Abbé Prosper Duc di Châtillon e nel pomeriggio al cinema-auditorium di Saint-Vincent. Gli appuntamenti si completano con gli interventi di Andrea Battisti, biologo, naturalista ed ornitologo che concentra le sue ricerche sul monitoraggio e conservazione della fauna alpina, studiando in particolare uccelli e farfalle. A dicembre appuntamenti invece ad Aosta e Verrès per lo spettacolo Licheni, produzione della Compagnia Curious Industries, documentario live con la regia di Alessandra Celesia, accompagnata in scena dalle musiche originali di Stefano Risso eseguite dal vivo insieme a Christian Thoma.