Un pubblico numeroso ha gremito sabato scorso, 7 novembre, la Sala “Giuseppina Pallais” della Biblioteca comunale di Saint-Christophe per la rassegna “C’est une chanson… pour toi” organizzata dal Coro Dames de la Ville d’Aoste. La manifestazione, dedicata ad Alearda Pettena, fondatrice del Coro, è giunta all’ottava edizione e ha visto l’esibizione, oltre che delle Dames de la Ville d’Aoste dirette da Barbara Grimod, del coro Sfom Enfants di Aosta di Veronica Pederzolli e del coro GiovanInVivaVoce di Torino diretto da Giuseppe Crea. «E’ stata sicuramente una delle edizioni più riuscite – commenta Barbara Grimod – e questo ci fa piacere perché così riusciamo a mantenere vivo il ricordo della maestra Alearda Pettena che ci ha trasmesso la passione per il canto».