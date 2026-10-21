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Cultura e spettacolo

Domani, domenica 18 ottobre

“Apollineo e dionisiaco” Concerto per pianoforte e violino ad Aosta

Redazione Pubblicato il

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AOSTA (zgn) Domani, domenica 18 ottobre, alle 11, terzo concerto della stagione autunnale della XXXVII edizione dei Concerti Aperitivo con “Apollineo e dionisiaco”, duo formato da Edoardo Bruni al pianoforte e Carlo Lazari al violino. La rassegna è organizzata dall’associazione Il Cantiere della Musica, con il contributo di Regione e Fondazione Crt. Il programma si apre con la Sonata per violino e pianoforte in do maggiore KV 296 di Wolfgang Amadeus Mozart, seguono le Sette melodie modali composte dallo stesso Edoardo Bruni a distanza di 15 anni, raccolte in due quaderni (2010 e 2025): brani brevi ed evocativi. Chiude la serata la Sonata op. 78 di Johannes Brahms.

Biglietti singoli a 8 euro, acquistabili solo in loco. Prenotazioni su www.cantieredellamusica.it o scrivendo a info@cantieredellamusica.it.

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