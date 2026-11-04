QUINTINO BOTRUGNO PRESENTA IL LIBRO “QUELLO CHE STAVO PORTANDO”

AOSTA (zgn) Giovedì prossimo, 5 novembre, alle 18, l’Auditorium della Scuola di Formazione e Orientamento Musicale, in via Xavier de Maistre, ad Aosta, ospiterà la presentazione di “Quello che stavo portando” (Cicorivolta Edizioni), il primo libro di Quintino Botrugno, residente a Sarre. Il volume è un romanzo a episodi composto da 15 racconti, legati dalla figura di Marco, il protagonista, di cui si ripercorrono gli anni e i luoghi della vita, dal Salento a Torino, fino alla Valle d’Aosta. Attraverso esperienze, incontri, lavoro e cambiamenti, il romanzo esplora ciò che ciascuno porta con sé nel passaggio da una fase all’altra della propria esistenza. A moderare l’incontro sarà Manuela Lucianaz, mentre Alessandra Cerise leggerà alcuni brani del libro. La serata vedrà 3 intermezzi musicali affidati al duo Edelweiss, composto da Antonietta Assini al pianoforte e Sveva Botrugno al violino, che eseguirà i tre movimenti della Sonata numero 8 in sol maggiore, opera 30 numero 3, di Ludwig van Beethoven. Al termine della presentazione, Quintino Botrugno sarà disponibile per il firmacopie. “Quello che stavo portando”, opera selezionata al Premio Internazionale di Letteratura Città di Como 2026, potrà essere acquistato durante l’evento. Il volume è inoltre disponibile sul sito dell’editore, sulle principali librerie online ed è ordinabile in libreria. Quintino Botrugno è nato a Taviano, in provincia di Lecce. Dopo aver vissuto a Torino, si è stabilito nel 1990 in Valle d’Aosta. Laureato in Economia e Commercio, ha lavorato per circa 35 anni all’Agenzia delle Entrate. È giornalista pubblicista e scrive romanzi e racconti, tra cui una serie di gialli ambientati in nella nostra regione.