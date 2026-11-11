Premio Arte Contemporanea Valle d’Aosta: sei artisti presentano i loro progetti

BARD (zgn) I progetti elaborati dagli artisti selezionati per il Premio Arte Contemporanea Valle d’Aosta vengono presentati pubblicamente al Forte di Bard oggi, sabato 7 novembre, a partire dalle 16.

Tra agosto e settembre, i 6 artisti Benni Bosetto, Valentina Furian, Muna Mussie, Gianmarco Porru, Jacopo Rinaldi e Valentina Vetturi hanno visitato la Valle d’Aosta attraverso musei, castelli, siti archeologici, escursioni, ma anche tramite la consultazione di archivi, dialoghi con gestori di cooperative e associazioni del territorio dedicate sia all’artigianato tipico che alle tradizioni, nonché partecipando a manifestazioni come le Batailles des Reines. Il tutto con lo scopo di vivere esperienze che li potessero far entrare in relazione con la realtà della Valle d’Aosta: la fase di ricerca diventa infatti la premessa indispensabile per poi poter procedere alla creazione di un’opera in grado di interpretare il tema di questa prima edizione del Premio: “Paesaggio: tra contemplazione e risorsa”.

Il progetto è nato con l’intenzione connettere il territorio regionale con la migliore e più innovativa creatività contemporanea ed è promosso dal Museo Gamba di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta in collaborazione con l’As – sociazione Forte di Bard. A selezionare gli artisti sono stati i commissari Martina Angelotti, critica e curatrice indipendente, Alessandro Castiglioni, vice direttore & senior curator del Museo MA*GA e Bernardo Follini, senior curator della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

L’appuntamento odierno, aperto al pubblico e a ingresso libero, ha dunque lo scopo di restituire il lavoro svolto finora dagli artisti e guardare la Valle d’Aosta attraverso i loro occhi.

Entro la fine del 2026 verrà decretato, l’artista vincitore, chiamato a realizzare nell’arco del prossimo anno l’opera, che entrerà a far parte delle collezioni regionali d’arte del Museo Gamba.