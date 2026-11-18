BARD (zgn) Verrà inaugurata giovedì prossimo, 19 novembre, alle 18, nel Forte di Bard la mostra fotografica “Sulle tracce di Marco Polo”. L’allestimento, aperto al pubblico da venerdì 20 novembre a domenica 28 febbraio 2027, propone un affascinante viaggio visivo firmato da Michael Yamashita, fotografo statunitense di origini giapponesi, tra i più influenti della sua generazione e icona globale. L’esposizione celebra lo straordinario lascito del leggendario mercante veneziano, gettando un ponte ideale tra passato e presente. Un progetto a cura di Forte di Bard e Orion57. Michael Yamashita, celebre non solo per i suoi reportage, ma anche per i suoi pluripremiati documentari come regista, ha dedicato gran parte della sua vita all’esplorazione dell’Asia. Per conto del National Geographic, ha ripercorso le rotte di grandi figure della storia come l’ammiraglio Zheng He e il poeta Matsuo Basho. Con questo nuovo progetto, il fotografo segue fedelmente l’itinerario tracciato nel Milione, trasformando il viaggio del XIII secolo in un’avventura contemporanea. Il percorso espositivo parte dall’Italia per snodarsi attraverso i territori carichi di mito dell’Asia centrale, toccando paesi come Turchia, Iran, Afghanistan, Birmania, Cina e India.
“Sulle tracce di Marco Polo”, mostra fotografica di Michael Yamashita
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Cultura e spettacolo
Territori e Scuole a Teatro, i primi appuntamenti della rassegna
AOSTA (zgn) Torna la rassegna Territori e Scuole a Teatro a cura dell’Associazione Altitudini, giunta alla sua quinta edizione e dedicata agli studenti della Valle d’Aosta con l’intento di portare…
Cultura e spettacolo
SAINT-CHRISTOPHE, UN PUBBLICO NUMEROSO ALLA SERATA IN MEMORIA DI ALEARDA PETTENA
Cultura e spettacolo
Da Briviodue Enrica Tesio presenta il suo libro “Cosa ne sanno i poeti»
AOSTA (zgn) Alla Libreria Briviodue, in piazza Chanoux ad Aosta, oggi, sabato 14 novembre, alle 17.30, Enrica Tesio presenta il suo ultimo libro edito da Bompiani “Cosa ne sanno i…
Cultura e spettacolo
La Bibliothèque régionale organise le Marché du livre d’occasion
AOSTE (ces) Comme chaque année, en automne et au printemps, la Bibliothèque régionale Bruno Salvadori d’Aoste met en vente les livres que le Système Bibliothécaire Valdôtain retire de ses rayons.…