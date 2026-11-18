BARD (zgn) Verrà inaugurata giovedì prossimo, 19 novembre, alle 18, nel Forte di Bard la mostra fotografica “Sulle tracce di Marco Polo”. L’allestimento, aperto al pubblico da venerdì 20 novembre a domenica 28 febbraio 2027, propone un affascinante viaggio visivo firmato da Michael Yamashita, fotografo statunitense di origini giapponesi, tra i più influenti della sua generazione e icona globale. L’esposizione celebra lo straordinario lascito del leggendario mercante veneziano, gettando un ponte ideale tra passato e presente. Un progetto a cura di Forte di Bard e Orion57. Michael Yamashita, celebre non solo per i suoi reportage, ma anche per i suoi pluripremiati documentari come regista, ha dedicato gran parte della sua vita all’esplorazione dell’Asia. Per conto del National Geographic, ha ripercorso le rotte di grandi figure della storia come l’ammiraglio Zheng He e il poeta Matsuo Basho. Con questo nuovo progetto, il fotografo segue fedelmente l’itinerario tracciato nel Milione, trasformando il viaggio del XIII secolo in un’avventura contemporanea. Il percorso espositivo parte dall’Italia per snodarsi attraverso i territori carichi di mito dell’Asia centrale, toccando paesi come Turchia, Iran, Afghanistan, Birmania, Cina e India.