AOSTA (fci) Aosta Factor entra nella community di Polaris, la piattaforma digitale per il finanziamento del capitale circolante sviluppata da TXT Novigo, società del Gruppo TXT. Per la società di factoring del Gruppo Finaosta, «l’adesione rappresenta un nuovo passo nella digitalizzazione dei servizi alle imprese e apre alla possibilità di partecipare, insieme ad altri operatori finanziari, a programmi di finanziamento delle filiere anche di grandi dimensioni».
Polaris mette in relazione aziende acquirenti, fornitori e partner finanziari attraverso un ambiente digitale condiviso. Il suo ambito di attività è la Supply Chain Finance, ossia l’insieme delle soluzioni che sostengono la gestione finanziaria dei rapporti tra le imprese di una filiera. In concreto, la piattaforma consente ai fornitori di ottenere liquidità attraverso la cessione dei crediti commerciali approvati dalle aziende clienti, con l’intervento degli operatori finanziari aderenti.
L’ingresso nella community permette ad Aosta Factor «di avvalersi di un’infrastruttura tecnologica condivisa, senza dover sostenere rilevanti investimenti dedicati, e di affiancare altri partner finanziari nel sostegno alle filiere produttive. La collaborazione tra operatori consente infatti di mettere a fattor comune le rispettive capacità di intervento, ampliando le opportunità di partecipazione a programmi di maggiore dimensione».
Attiva da 35 anni, Aosta Factor «ha affiancato all’attenzione per il tessuto economico valdostano un’apertura verso mercati più ampi, nella convinzione che lo sviluppo dell’attività possa generare benefici anche per la comunità locale. L’adesione a Polaris si inserisce in questo percorso, coniugando il radicamento territoriale con l’accesso a nuovi strumenti digitali e a una rete di collaborazione a servizio dell’economia reale».