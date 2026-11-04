AOSTA (fci) Nuova AutoAlpina cresce e lo fa con una nuova apertura a Torino. Lunedì prossimo, 2 novembre, apre ufficialmente la nuova sede in corso Giulio Cesare 369 a Torino. Uno spazio con oltre 2.000 metri quadrati dedicati al mondo dell’auto. MG si trasferisce dalla sede di corso Vercelli 232 nel nuovo showroom, dove i clienti troveranno anche Chery, un nuovo brand che arriva per la prima volta a Torino e che siamo felici di presentarti. Nel salone anche vetture Km0 alle aziendali, fino all’usato garantito.
NUOVA AUTOALPINA, APERTURA A TORINO
Redazione · Pubblicato il
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