NUOVA AUTOALPINA, APERTURA A TORINO

AOSTA (fci) Nuova AutoAlpina cresce e lo fa con una nuova apertura a Torino. Lunedì prossimo, 2 novembre, apre ufficialmente la nuova sede in corso Giulio Cesare 369 a Torino. Uno spazio con oltre 2.000 metri quadrati dedicati al mondo dell’auto. MG si trasferisce dalla sede di corso Vercelli 232 nel nuovo showroom, dove i clienti troveranno anche Chery, un nuovo brand che arriva per la prima volta a Torino e che siamo felici di presentarti. Nel salone anche vetture Km0 alle aziendali, fino all’usato garantito.