Il valdostano Marco De Lio premiato a Milano per il suo libro Metodo Trading 8X

AOSTA (fci) Nell’ambito della 24esima edizione del Numero1 Workshop, l’evento organizzato da Bruno Editore – svoltosi a Milano – è stato premiato anche un valdostano, Marco De Lio, al quale è andato il riconoscimento di Autore Bestseller N.1 su Amazon per aver raggiunto con il suo libro Metodo Trading 8X la vetta delle classifiche Amazon.

Trent’anni, Marco De Lio, si occupa di mercati finanziari, formazione e consulenza ed è presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Valle d’Aosta.

«Il mio rapporto con i mercati è iniziato oltre 10 anni fa, per imparare a gestire meglio i miei risparmi. Volevo capire perché i prezzi si muovessero e quanto economia, politica e psicologia incidessero sui mercati. – racconta Marco De Lio – Da lì ho iniziato a studiare analisi tecnica e fondamentale, macroeconomia, cicli economici, gestione del rischio e psicologia. Più approcci conoscevo, più mi rendevo conto che ognuno spiegava solo una parte del problema. Da questa consapevolezza nasce l’idea di integrarli in un unico sistema: quello che diventerà il Metodo 8X.

Per anni i mercati sono rimasti paralleli al mio lavoro nel settore assicurativo. Il percorso non è stato lineare: ci sono stati risultati, ma anche errori, perdite e momenti in cui ho dovuto rimettere in discussione le mie convinzioni. Quelle difficoltà mi hanno spinto a rendere il metodo più rigoroso».

«La svolta – prosegue Marco De Lio – è arrivata quando si è conclusa la mia esperienza nel settore assicurativo. Quello che poteva sembrare un passo indietro è diventato il momento in cui ho deciso di puntare su ciò che avevo costruito. La finanza è diventata la mia attività professionale. Dal 2020 opero come Pro Investor su eToro e nel 2024 Aranzulla.it mi ha citato tra i migliori trader italiani».

Da questo percorso nasce “Metodo Trading 8X”, il libro in cui ha raccolto il sistema sviluppato negli anni.

«Ho scritto pensando a chi, come me all’inizio, si trova davanti a molte informazioni senza sapere quali siano davvero utili. L’obiettivo è offrire una strada: un metodo che integra le diverse analisi dei mercati invece di affidarsi a una sola.

Ho costruito tutto questo mantenendo la Valle d’Aosta come base. È il messaggio a cui tengo di più: per crescere non è sempre necessario andare via. Si può partire da qui e lavorare su scala nazionale e internazionale senza considerare il trasferimento fuori regione come l’unica strada possibile» conclude Marco De Lio.