AOSTA (fci) La crisi di alcune aziende valdostane come Cogne Acciai Speciali, Musumeci, Carrefour e Grivel, la “grave carenza di personale” in tutti i comparti pubblici, la mancata nomina del direttore generale dell’Usl e la situazione della sanità penitenziaria: sono queste alcune delle criticità locali segnalate dalla Cgil, in vista dello sciopero indetto per venerdì 20 novembre. La manifestazione partirà alle 9.30 dalla sede della Cogne, in via Paravera ad Aosta, attraverserà via Paravera, via Carrel, via Vevey e via Festaz, con una sosta davanti al Carrefour per un breve comizio. L’arrivo è previsto alle 11.30 in piazza Deffeyes, davanti a Palazzo regionale, dove si terrà il comizio conclusivo con la partecipazione di Riccardo Saccone, segretario generale della Slc Cgil. “Il 20 novembre sarà anche la giornata di una Valle d’Aosta che non si arrende, che difende il lavoro e rivendica il diritto a un futuro diverso. Non è accettabile affrontare le crisi aziendali una alla volta, senza una visione complessiva dello sviluppo economico e occupazionale della nostra regione”, spiega una nota.

“Gli scioperi generali, per essere realmente efficaci e non prestarsi a strumentalizzazioni politiche, devono essere unitari e non proclamati unilateralmente da singole organizzazioni sindacali. Per questo motivo, il Savt non aderirà allo sciopero generale proclamato dalla Cgil per il 20 novembre”. Lo scrive, in una nota, il sindacato Savt. “Riteniamo fondamentale – si legge – e auspichiamo che il confronto in atto tra Governo e parti sociali possa portare a un miglioramento del testo della manovra finanziaria, al fine di fornire risposte più adeguate ai lavoratori e ai pensionati”. Per quanto riguarda la situazione istituzionale valdostana, il Savt accoglie “con favore la rapidità con cui si è insediato un nuovo Governo regionale”.