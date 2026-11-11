Start Cup, al progetto Oleovita il Premio Valle d’Aosta

AOSTA (fci) Nell’ambito della XXII edizione di Start Cup Piemonte Valle d’Aosta, Oleovita, progetto nel settore Cleantech & Energy, si è aggiudicato il premio della Regione autonoma Valle d’Aosta. L’annuncio è avvenuto martedì 3 novembre nel corso della cerimonia di premiazione ospitata dall’Energy Center del Politecnico di Torino.

La fase finale della Start Cup Piemonte Valle d’Aosta 2026 ha visto la partecipazione di 180 progetti di Business Plan.

Oleovita propone una piattaforma diffusa di bioeconomia circolare per l’estrazione meccanica e a freddo di oli e proteine vegetali da semi oleosi. Il modello è decentralizzato: la trasformazione avviene presso le aziende agricole o nei pressi delle aree di coltivazione, senza impiego di solventi chimici, ottimizzando qualità, logistica e commercializzazione, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e generare maggiore valore nei territori di produzione.

L’iniziativa è sostenuta dalla Regione Valle d’Aosta con un premio di 7.500 euro, rientra nella Strategia regionale di specializzazione intelligente tra le azioni per l’attrazione di nuovi investimenti innovativi e per il sostegno alla nuova imprenditorialità sul territorio regionale. La Start up si insedierà nella Pepinière d’Entreprises di Pont-Saint-Martin.

Le Pépinières d’Entreprises sono incubatori che accompagnano la nascita e la crescita delle imprese innovative, mettendo a disposizione spazi, servizi e supporto nella fase di avvio dell’attività. Il riconoscimento si inserisce nel più ampio sostegno regionale all’imprenditorialità innovativa e alla creazione di nuove imprese sul territorio.