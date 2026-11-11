Casinò, buoni numeri a ottobre Incassi già oltre i 63 milioni

SAINT-VINCENT (fci) Ottobre al Casinò di Saint-Vincent si chiude con introiti pari 6.447.009 euro, il miglior risultato degli ultimi 5 anni e sopra la media del periodo 2022–2026, che è pari a 5.557.099 euro. Introiti complessivi da inizio anno pari a 63.925.738 euro, in incremento del 3 per cento rispetto al 2025.
Continua il trend positivo degli ingressi della clientela VIP con un aumento, nel mese di settembre, del più 11,85 per cento rispetto allo stesso mese del 2025 e con un consolidato del più 20 per cento da inizio anno.
Gli ingressi del mese sono in diminuzione, pari a 27.728 contro i 28.549 del settembre 2025.
Gli introiti lordi dei giochi ai tavoli hanno raggiunto 2.247.427 euro, con un aumento del più 66 per cento rispetto a settembre 2025. I giochi elettronici registrano un incremento del più 35 per cento rispetto a settembre 2025, con introiti pari a 4.172.672.
Parallelamente ai positivi risultati economici di ottobre, il Casino apre il mese di novembre con un ricco calendario di iniziative che unisce gioco, intrattenimento e cultura, rafforzando l’attrattività complessiva della struttura. Tra gli eventi di punta più attesi spicca il tradizionale torneo di Chemin de Fer, appuntamento di grande prestigio articolato su due giornate a metà mese.
Continuano, inoltre, le attività dedicate agli amanti dei giochi elettronici. Tra queste, i «Mercoledì Slot» (attivi fino al 16 dicembre) offrono serate in Brasserie con buffet e musica dal vivo, mentre «Sapori in Gioco» (ogni venerdì fino al 27 novembre) propone esclusive degustazioni di prodotti locali presso il Bar Gaya.