Confermato, ma ridimensionato, lo stop della produzione

AOSTA (fci) Passi avanti nella trattativa tra sindacati e Cogne Acciai Speciali. Le parti sono tornate di fronte nel pomeriggio di martedì scorso, 3 novembre, dopo lo strappo di metà ottobre, in cui l’azienda aveva paventato uno stop della produzione di 9 settimane a causa di un calo degli ordini. La situzione è stata ridimensionata. La fermata ci sarà ma sarà a scacchiera e non coinvolgerà tutti i reparti. Un prossimo incontro è stato fissato per giovedì 19 novembre e si tornerà a discutere anche del contratto integrativo.

Dal faccia a faccia di martedì scorso è emerso che le fermate produttive sono confermate, ma con una programmazione parzialmente rivista che dovrebbe coinvolgere un numero inferiore di lavoratori rispetto alle previsioni iniziali. Restano aperte le difficoltà legate al calo degli ordinativi. Al termine della riunione, durata oltre tre ore, Hans Pistolesi, segretario della Fim Cisl, ha riferito che «è stata approvata una linea comune per gestire le fermate di fine anno». Nell’immediato, si farà ricorso a ferie e permessi residui del 2025, mentre le parti torneranno a confrontarsi a breve sulla possibilità di rimodulare gli ammortizzatori sociali disponibili. Zeno Pucci, del Savt Industrie, ha sottolineato che questa soluzione permetterebbe di non ricorrere alle ferie del 2027. La proposta aziendale è «leggermente migliorata» e prevede una diversa articolazione delle fermate, anche se restano alcune criticità da affrontare. Le sospensioni saranno distribuite in modo differenziato tra i reparti e, stando alle indicazioni sindacali, interesseranno alcune macchine per 5-6 settimane e altre per 3-4, coinvolgendo complessivamente meno lavoratori rispetto al piano iniziale. Paolo D’Auria, segretario della Fiom Cgil Valle d’Aosta, ha precisato che gli stop saranno organizzati in funzione delle esigenze produttive specifiche di ciascun reparto e che sarà necessario approfondirne sia la durata sia le modalità di gestione. La natura non generalizzata delle fermate era già stata precisata dalla direzione di Cogne Acciai Speciali in una nota trasmessa a siderweb. L’azienda aveva escluso uno stop complessivo dello stabilimento di Aosta per due mesi e mezzo, confermando invece la necessità di sospensioni calibrate sulle attività dei singoli reparti fino alla fine di dicembre. Paolo D’Auria ha sottolineato che le difficoltà attuali hanno carattere contingente: gli ordinativi non sono azzerati e lo stabilimento continua a produrre, sebbene non a pieno regime. Restano da chiarire le modalità complessive di gestione delle sospensioni e le prospettive industriali dello stabilimento.

Ora si smaltiranno le ferie residue degli anni precedenti, poi si valuterà come intervenire con gli ammortizzatori sociali, anche perché, alla luce di fermate estive già lunghe, ferie e permessi non bastano.