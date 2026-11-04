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Economia

L’EVENTO MERCOLEDÌ SCORSO, 28 OTTOBRE

«L’accoglienza passa anche dal pulito». Alpeko incontra gli imprenditori a Skyway

Redazione Pubblicato il

Ingrandisci la foto: A guidare l’incontro sono stati Lisa Basile e Christian Joly, fondatori di Laboratorio Alpeko, che hanno raccontato agli ospiti la storia e i servizi della loro realtà artigianale
A guidare l’incontro sono stati Lisa Basile e Christian Joly, fondatori di Laboratorio Alpeko, che hanno raccontato agli ospiti la storia e i servizi della loro realtà artigianale
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COURMAYEUR (fci) Un incontro tra impresa, territorio e sostenibilità, in uno degli scenari più suggestivi delle Alpi. È quello organizzato mercoledì scorso, 28 ottobre – da Laboratorio Alpeko a Skyway Monte Bianco, che ha accolto oltre 50 imprenditori valdostani e provenienti da altre regioni italiane, tra cui albergatori e rappresentanti di attività di catering, chambres d’hôtes, B&B e ristoranti.

A guidare l’incontro sono stati Lisa Basile e Christian Joly, fondatori di Laboratorio Alpeko, che hanno raccontato agli ospiti la storia e i servizi della loro realtà artigianale. Da quasi 10 anni l’azienda sviluppa e produce direttamente nei propri laboratori in Valle d’Aosta detersivi e cosmetici naturali, con soluzioni dedicate anche alla pulizia professionale e linee cortesia personalizzate per le strutture ricettive. Un’attività che nasce a Pont-Saint-Martin e si rivolge a clienti in tutta Italia.

La scelta di Skyway Monte Bianco come sede del meeting ha avuto anche un valore simbolico. La struttura è infatti partner ufficiale di Alpeko nel progetto Save the Glacier e utilizza i suoi detergenti sostenibili per le attività di pulizia.

Durante la giornata, i partecipanti hanno potuto conoscere più da vicino le proposte dell’azienda, confrontarsi sulle esigenze del settore alberghiero e condividere un aperitivo di montagna ad alta quota. L’esperienza si è arricchita della possibilità di raggiungere Punta Helbronner: complice una splendida giornata di sole, gli ospiti hanno ammirato un panorama mozzafiato sul massiccio del Monte Bianco.

Pur avendo un carattere professionale e orientato al business, l’incontro ha saputo esprimere anche un lato profondamente umano. Accanto ai fondatori era presente anche lo staff Alpeko.

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