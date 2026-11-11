La Cgil invita alla mobilitazione

AOSTA (zgn) La Flc Cgil Valle d’Aosta chiama alla mobilitazione per lavoro, scuola pubblica e formazione professionale, con due iniziative martedì prossimo, 10 novembre, e venerdì 20 novembre. Martedì 10 novembre dalle 8 alle 11 assemblea nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori della Formazione Professionale. Il sindacato denuncia il definanziamento del settore: a rischio non solo i diritti dei lavoratori, ma la qualità dei percorsi, delle politiche attive del lavoro e degli interventi di inclusione. Mancano risorse anche per coprire il costo del lavoro da contratto collettivo. Viene chiesto un finanziamento adeguato, il riconoscimento delle professionalità e salari dignitosi. Venerdì 20 novembre è stata provlamata l’adesione allo sciopero generale nazionale per l’intera giornata per rivendicare politiche del lavoro e istruzione che rimettano al centro i diritti e la dignità professionale. Le richieste: retribuzioni adeguate al costo della vita, risorse per i rinnovi contrattuali, riduzione del divario salariale, lotta alla precarietà, piano assunzioni e stabilizzazioni. Per la scuola: organici adeguati, continuità didattica, edifici sicuri. «In Valle d’Aosta i problemi si sommano al dimensionamento 2027-2030 avviato senza quadro conoscitivo e senza concertazione» afferma la Flc Cgil.