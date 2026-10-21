Dalle idee alle imprese: Altri 350mila euro per chi si mette in proprio

AOSTA (fci) Anche per l’anno 2027, viene riproposto il Bando Neoimpresa per promuovere l’avvio di nuove attività imprenditoriali in Valle d’Aosta, mettendo a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 350.000 euro.

L’intervento si articola in 4 azioni principali: Consulenza finalizzata allo sviluppo dell’idea progettuale, al trasferimento delle principali conoscenze per l’avvio dell’iniziativa imprenditoriale e all’elaborazione del relativo business plan.

Concessione di un contributo a fondo perduto, a titolo di sostegno all’avvio dell’iniziativa imprenditoriale avente sede in Valle d’Aosta, dell’importo di 8.000 euro per le imprese e di 5.000 euro per le attività di lavoro autonomo o libero professionali, elevabili di 1.000 euro se impresa al femminile. Consulenza specialistica nella fase immediatamente successiva all’avvio dell’iniziativa imprenditoriale. Formazione all’imprenditorialità, che consiste in un percorso riservato ai soggetti che non abbiano raggiunto la soglia minima di idoneità nella fase selettiva relativa all’Azione 1.

« L’autoimprenditorialità rappresenta, nell’ambito del Piano delle politiche del lavoro, una delle opportunità messe a disposizione di persone che aspirano a lavorare in proprio o a svoltare verso un nuovo percorso professionale. I risultati delle precedenti edizioni del Bando Neoimpresa confermano il valore di questo strumento: il sostegno alla creazione d’impresa può tradursi in opportunità concrete di lavoro capaci di valorizzare desideri e competenze delle persone. Con questa riproposizione affiniamo gli strumenti di valutazione, le misure di accompagnamento e di formazione e le forme della comunicazione ai richiedenti, in modo da rispondere con appropriatezza alle esigenze di ciascuno, trasformando buone idee in progetti imprenditoriali realizzabili e sostenibili nel tempo» dichiara l’assessore regionale al Lavoro e Formazione Luigi Bertschy.

Sarà possibile presentare domanda di ammissione al Bando Neoimpresa da giovedì 7 gennaio a giovedì 31 dicembre 2027, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Alla sezione dedicata sul Canale tematico Lavoro sono contenute tutte le informazioni relative alla misura: https://lavoro.regione.vda.it/cittadini/lavoro/bando-neoimpresa