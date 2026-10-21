AOSTA (fci) Il Savt Syndicat Autonome Valdôtain des Travailleurs– organizza per domenica 8 novembre una gita nel Canavese, aperta agli iscritti, ai loro familiari e a quanti desiderano partecipare. Il programma prevede la partenza in pullman da Aosta alle 8.30, con una prima tappa a Ivrea, dove alle 10 è prevista una visita al Museo Olivetti. La visita, facoltativa, ha un costo aggiuntivo di 7 euro e richiede la prenotazione. La giornata proseguirà a Caluso, al Ristorante Mago, dove alle 12.30 è previsto l’aperitivo, seguito da un pranzo con specialità della tradizione piemontese e canavesana, accompagnate dai vini del territorio. Il pomeriggio sarà animato da orchestra, musica, spettacoli e ballo. La partenza per il rientro è prevista alle 18.30. La quota di partecipazione è fissata a 65 euro per gli iscritti Savt e a 70 euro per i non iscritti. Per i bambini fino a 6 anni il pranzo è gratuito, mentre il viaggio prevede una quota ridotta di 10 euro. Per i bambini dai 7 ai 10 anni è prevista una quota di 35 euro, pari al 50 per cento della tariffa intera. Iscrizioni entro venerdì 30 ottobre, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Aldo Cottino al numero 335 6823445.
Gita nel Canavese con il Savt, le iscrizioni
Redazione · Pubblicato il
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