Olimpiadi 50&più a Rossano Calabro. Presente anche la Valle d’Aosta

La delegazione della Valle d’Aosta, capitanata dal presidente Giacomo Aloisi, ha partecipato alle Olimpiadi 50&più, che si sono svolte a Rossano Calabro. Circa 1.000 sportivi over 50 provenienti da tutta Italia si sono confrontati in numerose discipline sportive con momenti di grande partecipazione con allegria, competitività e tanta solidarietà. La rappresentativa valdostana si è classificata 22esima. Nella fotografia da sinistra Doriana Carazzai, Eugenia Remolato, Giovanni Curreli, Giacomo Aloisi, Luciano Genta, Caterina Toscano, Attilio Gianotti e Diva Demarchi