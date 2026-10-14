Per fotovoltaico e sistemi di accumulo dalla Regione contributi fino al 40%

AOSTA (fci) Nella seduta di ieri, venerdì 9 ottobre, la Giunta regionale ha approvato la deliberazione che definisce i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione di contributi a cittadini (persone fisiche) finalizzati alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica ed eventuali sistemi di accumulo.

«Questo è un passo ulteriore, insieme a misure già attuate e altre nuove in fase di definizione, per favorire la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio valdostano, in attuazione del PEAR VDA 2030 e della strategia Fossil Fuel Free – afferma l’assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy – È una misura concreta, prevista dalla legge regionale dedicata, che si pone l’obiettivo di accompagnare nel tempo una trasformazione del nostro sistema energetico, aiutando le persone a consumare con maggiore consapevolezza, a produrre energia da fonti rinnovabili e ad aumentare la propria capacità di autoconsumo. La misura intende rendere più conveniente per le famiglie produrre una parte dell’energia che consumano e ridurre progressivamente la dipendenza dalle fonti fossili».

In particolare, sono ammissibili a contributo le spese relative alla fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici e dei sistemi di accumulo sostenute dai soggetti beneficiari. L’entità del contributo è pari al massimo al 40 per cento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta per l’investimento, entro i massimali previsti dalla deliberazione. Con provvedimento del Dirigente della Struttura competente sarà approvato nei prossimi giorni il relativo avviso, che definirà i termini per la presentazione delle domande. Per la presentazione delle domande è stata predisposta una piattaforma dedicata, che sarà messa a disposizione, insieme a tutte le informazioni, sul sito istituzionale della Regione autonoma Valle d’Aosta, nel canale tematico “Energia”.