Domenica Linea Verde parlerà di Nomaglio

NOMAGLIO (qdn) Il paese di Nomaglio e la sua Sagra della Castagna saranno i protagonisti della puntata di Linea Verde che andrà in onda su Rai 1 domani, domenica 1° novembre, alle 12.30. Domenica 18 ottobre la troupe del programma di Rai Uno Linea Verde ha percorso le strade della Sagra in lungo e in largo, con Peppone Calabrese che non si è mai sottratto ad un saluto, ad una foto, ad un abbraccio, dedicando particolare attenzione agli appuntamenti tradizionali: la cottura delle caldarroste, la visita al mulino e all’essicatoio, l’esposizione delle castagne crude, ma anche la musica, la festa e soprattutto la socialità, che è insieme l’essenza e il valore aggiunto della Sagra. Le riprese si sono svolte anche nei giorni precedenti trasformando il paese in un set cinematografico d’eccezione.