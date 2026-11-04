Celebrazioni del 4 Novembre in programma a Montalto

MONTALTO DORA (qdn) Si terranno domenica prossima, 8 novembre, a Montalto Dora, le celebrazioni per la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. Il programma prevede il ritrovo alle 10.30 in piazza 4 Novembre con a seguire il corteo nelle vie del paese, la deposizione delle corone d’alloro alle lapidi e ai monumenti ai Caduti, l’intervento del sindaco Renzo Galletto e la Messa al campo celebrata dal parroco don Nicola Alfonsi. La Filarmonica di Montalto presterà il servizio d’onore.