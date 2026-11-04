Addio ad Adriano Mercando. Fu presidio contro l’alluvione

BORGOFRANCO D’IVREA (ttm) Il paese di Borgofranco ha perso un punto di riferimento dell’attività amministrativa, tradizionale e agricola con la scomparsa di Adriano Mercando, 85 anni, avvenuta nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre nella Rsa di Tina di Vestignè. Amministratore comunale per diversi mandati, sin dagli anni Ottanta, prima in minoranza poi in maggioranza durante le amministrazioni guidate dal sindaco Fausto Francisca, Adriano Mercando ha legato principalmente il suo nome alla gestione delle emergenze alluvionali in Canavese, avvenute negli anni Novanta e Duemila, ponendo sopra tutto la sicurezza del territorio e provvedendo al coordinamento dei difficili interventi di ripristino ambientale e idrogeologico, che comprendevano lavori di ricostruzione delle difese, il recupero degli alvei sconvolti dalle acque e la realizzazione di canali scolmatori e di argini capaci di affrontare piene anche più impattanti di quelle già conosciute.

L’esperienza agricola di Adriano Mercando, la sua conoscenza del territorio e i buoni rapporti con i residenti hanno consentito un efficace coordinamento per favorire gli accordi necessari nel mettere a disposizione le aree di proprietà privata interessate dai lavori, senza ricorrere agli espropri ma attraverso cessioni concordate con i proprietari. Un impegno che ha spianato la strada per la costruzione di un sistema difensivo territoriale comprendente briglie selettive lungo i torrenti, canali scolmatori, nuovi argini e interventi di adeguamento degli alvei, dimensionati per affrontare eventi di piena.

Nato nella vecchia Borgofranco, legatissimo alla sua terra, alle sue tradizioni, alla sua storia, alla gente che ben conosceva, Adriano Mercando è stato Primo Ufficiale degli Ufficiali del Borgo, una delle figure della tradizione carnevalesca borgofranchese.

Lascia la moglie Ileana Farè, la figlia Angelica con Federico e le amate nipoti Francesca e Alessandra. I funerali si sono svolti alla chiesa parrocchiale del paese mercoledì scorso, 28 ottobre: le sue ceneri, al rientro dal tempio crematorio di Biella, riposano ora nel cimitero di Borgofranco.