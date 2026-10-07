Intrekking, continua il progetto

BORGOFRANCO D’IVREA (ttm) E’ prevista per domani, alle 14, l’ulteriore tappa del Progetto di Promozione Escursionistica Intrekking, a cura di Roberto Pelotti, guida escursionistica-ambientale abilitata dalla Regione Piemonte nonché fotografo di montagna, questa volta alla scoperta dei Balmetti di Borgofranco D’Ivrea e della montagna che respira.

Per i partecipanti all’iniziativa sarà occasione per scoprire i misteri della “ora”, il soffio d’aria proveniente dalle viscere della montagna che rende stabile la temperatura nelle cantine naturali dei Balmetti, in modo da poter agevolmente conservare, nel loro interno, formaggi, vino e salumi, in un ideale abbraccio tra natura e ingegno umano.

Ma tutto questo dopo un percorso ad anello tra le colline, terrazzamenti e viste panoramiche sulla valle della Dora, per scoprire la storia e la memoria di una comunità da sempre legata alla propria terra.

La passeggiata sarà di circa 4,9 chilometri, a un dislivello di 250 metri, adatta sia ai ragazzi che agli amici a quattro zampe.

Per info: Lorenzo 348 1376422.