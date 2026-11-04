La biblioteca all’aperto di Tavagnasco illuminata più a lungo alla sera grazie all’energia solare

TAVAGNASCO (ttm) Otto ore di luce in più alla sera per la piccola biblioteca all’aperto di Tavagnasco, in piazza Burnel, grazie all’impiego di energia solare per l’illuminazione. Si tratta di una novità che conferma la vocazione del pittoresco angolo di paese a diventare un piccolo salotto a porte aperte, dove scambiare due parole al riparo dal vento e dalla pioggia… leggendo, prelevando o scambiando un libro a libera scelta, grazie all’iniziativa “Lascia e prendi un libro”.
Realizzata per dare più respiro al centro storico di Tavagnasco – ma soprattutto per risolvere l’increscioso problema del parcheggio notturno di autovetture non consentito nell’area in questione, che non permetteva addirittura la manovra dei mezzi di soccorso in transito, limitando quindi lo spazio a soli due parcheggi per auto – la piazzetta è stata fornita a suo tempo di fioriere, onde impedire le soste non autorizzate o i parcheggi indisciplinati, riuscendo così ad alleggerire il traffico del centro storico.
Dal 2019, piazza del Burnel è diventata un luogo ideale per un attimo di tranquillità a disposizione di tutti, ora configurata principalmente come biblioteca all’aperto.
In origine, sul posto, si ergeva un edificio secentesco in stile architettonico montano, demolito negli anni Trenta del secolo scorso, le cui restanti strutture alla base sono state abbellite e recuperate nella conformazione visibile oggi. La posa di una fontanella, dove tradizionalmente si tramandava esistesse una fonte sorgiva per il lavaggio delle vesti, ricorda l’origine del termine “burnel”, appunto fontanile in lingua piemontese.