BORGOFRANCO D’IVREA (qdn) La Filarmonica di Borgofranco festeggerà la sua Patrona Santa Cecilia domenica prossima, 8 novembre. Il programma prevede alle 10 la celebrazione della Messa nella chiesa di San Rocco a Baio Dora, alle 12.30 il pranzo sociale al Ristorante Alpi di Tavagnasco e alle 17 la tradizionale castagnata ai “balmetti bassi”. Per partecipare al pranzo insieme ai musici della Filarmonica è necessario prenotare telefonando al numero 345 5201566.
Santa Cecilia a Borgofranco. Le prenotazioni al pranzo
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