Maria Grazia Delle Lucche, memoria storica di Borgofranco d’Ivrea

BORGOFRANCO D’IVREA (ttm) Si sono svolti martedì scorso, 29 settembre nella chiesa parrocchiale di Borgofranco, i funerali di Maria Grazia Delle Lucche (foto), scomparsa a 77 anni giovedì 24 settembre.

Una figura molto nota a livello istituzionale e nel mondo amministrativo eporediese, avendo svolto per tutti gli anni Novanta e buona parte dei Duemila il ruolo di segretaria del sindaco di Ivrea a Palazzo Civico, perfetta conoscitrice delle dinamiche interne del municipio benché celata dietro le quinte degli uffici comunali, cui organizzava movimenti, appuntamenti, incontri e rapporti tra cittadini, funzionari e assessori.

Un personaggio poco appariscente ma di fondamentale importanza, fisso nel suo ruolo a fronte del cambiamento delle amministrazioni e delle giunte, quasi memoria storica del susseguirsi degli andamenti politici nel tempo.

Residente a Borgofranco d’Ivrea, era vedova di Enzo Gambirasio, scomparso undici anni fa, e madre di Alessia e Danila, che assieme a familiari e conoscenti le hanno reso l’ultimo saluto.

Dopo la funzione religiosa, la salma è stata translata in forma privata al Tempio Crematorio di Mappano.

Di lei rimane il ricorso di una persona concreta, riservata ma dalla forte capacità di gestire i movimenti interni di un municipio, rendendo sempre funzionale e rodata la macchina amministrativa nei suoi rapporti con la cittadinanza e le istituzioni.