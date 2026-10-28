Nomaglio più forte della pioggia: Castagna d’Oro assegnata a Lucia Gorda

NOMAGLIO (qdn) Le previsioni meteorologiche sfavorevoli non hanno intimorito gli organizzatori della Sagra della Castagna che domenica scorsa, 18 ottobre, hanno mantenuto inalterato il programma, come d’abitudine, accogliendo i tanti visitatori che, fin dal mattino, sono arrivati a Nomaglio.

E la pioggia del pomeriggio non ha fermato i caldarrostai, che hanno cotto castagne fino ad esaudire l’ultima richiesta, e neanche i musicisti, che hanno allietato le vie del paese fino a sera.

Grande mattatore della giornata è stato Peppone Calabrese che con la troupe del programma di Rai Uno Linea Verde ha percorso le strade della Sagra in lungo e in largo, senza mai sottrarsi ad un saluto, ad una foto, ad un abbraccio, dedicando particolare attenzione agli appuntamenti tradizionali: la cottura delle caldarroste, la visita al mulino e all’essiccatoio, l’esposizione delle castagne crude, ma anche la musica, la festa e soprattutto la socialità, che è insieme l’essenza e il valore aggiunto della Sagra.

In conclusione della giornata si sono tenute le premiazioni. Il concorso La Sagra in Vetrina ha previsto la consegna di un riconoscimento a tutte quelle persone che allestiscono a tema vetrine, angoli, finestre, balconi, rendendo il paese ancora più elegante ed accogliente.

La Castagna d’Oro – che riconosce il lavoro di cura e di conservazione dei castagneti assegnando al frutto più bello il premio più ambito – è stata assegnata quest’anno a Lucia Gorda di Carema. Il concorso infatti non è riservato solo ai nomagliesi, ma è rivolto a tutti i castanicoltori dell’Unione montana Mombarone. I partecipanti consegnano almeno 2 chili di castagne, di cui vengono valutate l’omogeneità, la pezzatura, il colore e anche l’aspetto interno oltre a quello esterno. Alle castagne di Angela Noro, seconde classificate, è andato un altro prezioso premio: una litografia di Nick Edel, offerta dalla Galleria d’arte L’Estampe, che ha concesso al Comune di Nomaglio di ospitare la mostra del grande artista di Wildlife Art, mostra che ha fatto da meravigliosa cornice proprio all’esposizione delle castagne.

«Ringrazio i tanti volontari che, per lo svolgimento della Sagra, hanno lavorato alacremente e con spirito di adattamento, visto il tempo, e ringrazio gli espositori della mostra mercato che, nonostante il tempo, hanno comunque partecipato all’evento» sottolinea il neo presidente della Pro Loco Enrico Allamanno.

«Di questa Sagra rimarranno indelebili nei ricordi di ognuno l’impegno, l’entusiasmo e le emozioni che hanno suscitato le riprese di Linea Verde, che per alcuni giorni ha trasformato il paese in un set cinematografico. – dichiara la sindaca Ellade Peller – I nomagliesi restano in attesa di vedere la puntata realizzata, che andrà in onda domenica 1° novembre, sperando di aver potuto rendere al meglio tradizione, storia, cultura e soprattutto il senso di comunità che anima il paese».