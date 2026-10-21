La staffetta per la pace e una mostra di Nick Edel rendono speciale la 26esima Sagra della Castagna

NOMAGLIO (qdn) Torna a Nomaglio l’atteso appuntamento con la Sagra della Castagna, giunta alla 26esima edizione e organizzata dalla Pro Loco e dal Comune di Nomaglio, da Park therapy, dagli Alpini, da Gray Wolf, dall’associazione Città del Castagno, dall’Unione montana Mombarone e dall’Ecomuseo Anfiteatro Morenico di Ivrea e con il contributo di Trattoria Bar Pensione ‘l Burnel, Alimentari Angela e Boss Impianti. «Anche per questa edizione – commenta il neo eletto presidente della Pro Loco Enrico Allamanno – ringraziamo per il suo fondamentale contributo l’Amministrazione comunale, prima fra tutti la sindaca Ellade Peller. Ringraziamo anche tutti gli enti, le associazioni e le attività commerciali che hanno partecipato alla costruzione del programma, oltre naturalmente ai soci che sostengono le nostre attività e ai tanti volontari senza i quali la Sagra non potrebbe esistere. Un particolare ringraziamento rivolgo al nuovo direttivo composto per la maggior parte da giovanissimi che si sono immediatamente messi al lavoro insieme ai soci della Pro Loco perché la Sagra della Castagna risponda alle aspettative dei tanti visitatori e perché il paese sia incantevole, ospitale e accogliente».

La grande novità di quest’anno sarà la presenza durante la giornata della troupe di Rai Uno che registrerà una puntata di Linea Verde dedicata alla tradizione della castanicoltura e alla sagra della castagna.

Una staffetta per la pace

Il clou della Sagra della Castagna avrà luogo nella giornata di domani, domenica 18 ottobre, e il programma si aprirà con la seconda edizione di “CorriAmo per la Pace”, una staffetta a coppie non competitiva curata da Gray Wolf: che vedrà i partecipanti percorrere il Sentiero della Pace per tre ore (o per quanto vorranno…), con ritrovo domenica alle 8 per le iscrizioni. Il Sentiero della Pace è stato ideato dai bambini del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi e realizzato dall’Amministrazione comunale ed è caratterizzato lungo il percorso da animali scolpiti nel legno che lanciano messaggi di pace. Per informazioni ci si può rivolgere al 3498239764 oppure scrivere a graywolf.ocr@gmail.com.

Mostra “Ode alla natura”

Si intitola “Ode alla natura” la mostra retrospettiva dedicata a Nick Edel. Sarà inaugurata domenica 18 ottobre alle 10 nella sala Santa Marta in piazza Allamanno e rimarrà visitabile fino alle 18. «È un onore per il Comune di Nomaglio ospitare la mostra di un artista come Nick Edel, riconosciuto dalla critica come uno dei massimi esponenti italiani ed europei della Wildlife Art. – sottolinea la sindaca Ellade Peller – Grazie alla collaborazione con la galleria d’arte L’estampe di Torino, le opere di Nick Edel trovano una dimora temporanea nella Sala Santa Marta di Nomaglio che è a sua volta un’opera d’arte, degna cornice dei quadri dell’artista, che a loro volta faranno da prestigioso contorno all’esposizione delle castagne; le opere trovano altresì una speciale collocazione durante la Sagra della Castagna, che è il grande evento per il quale tutto il paese di Nomaglio si attiva per accogliere nel migliore dei modi migliaia di visitatori».

«Alla pittura ad olio, Nick Edel preferì sempre l’acquerello, l’incisione, la litografia e il disegno, tecniche di estrema delicatezza e raffinatezza, nelle quali la semplicità è solo apparente ed è invece dovuta a un’inclinazione naturale, forse, e, con maggior certezza, alla educata familiarità con la tecnica, in una ricerca stilistica, ancor più che tematica, che affonda in un terreno ancestrale. – spiega il curatore della mostra, Emanuele Cardellino, autore del testo in catalogo – Una sintesi solo apparente, che manifesta attraverso radici profondissime una sorta di immagine riflessa, quella della condizione umana che si rigenera nello specchio del creato, del quale torna ad essere parte, in una visione contemplativa, estatica e selvatica, che richiede attenzione, concentrazione e induce a una meditazione».

La mostra mercato

Dalle 10 alle 18 il borgo di Nomaglio sarà animato dalla mostra mercato, con visita enogastronomica alla scoperta di specialità come le caldarroste, i canestrelli alle castagne e le miasse, accompagnata dalla colonna sonora di diversi gruppi musicali, lungo le strade addobbate a tema per l’occasione. Sarà inoltre possibile visitare il Mulino e l’essiccatoio delle castagne (“Cadagrà”) e passeggiare sui sentieri dell’Ecomuseo della Castagna e, magari, incrociare la troupe di Rai Uno. Alle 17.30 si svolgeranno infine le tradizionali premiazioni dei concorsi Castagna d’Oro (le castagne crude per l’esposizione e la partecipazione al concorso si raccolgono oggi, sabato 18, dalle 15 alle 17 in Sala Santa Marta) e Sagra in vetrina.

Attività per i bambini

Anche quest’anno la Sagra della Castagna dedica spazi e tante attività all’aria aperta ai bambini per tutta la giornata. Dalle 9 Roberta Tosoni aspetterà i bambini con “Il meraviglioso mondo delle Api”. Dalle 14 alle 18 al campo sportivo, le educatrici della Cooperativa sociale Alce Rosso cureranno l’intrattenimento dei bambini con giochi, laboratori e letture animate.

Park Therapy

A pochi passi dal centro del paese, nell’oasi verde del Park Therapy, si potrà ammirare la mostra fotografica “Le castagne di Causineri”, partecipare al laboratorio di fotografia consapevole, sperimentare yoga del respiro, ascoltare buona musica e rilassarsi all’ombra dei castagni secolari.

A piedi o con la navetta

In alternativa all’auto, data anche la disponibilità limitata di parcheggi, nella giornata di domenica sarà possibile raggiungere Nomaglio a piedi sulle mulattiere che partono da San Germano e da Montestrutto, oppure con la navetta gratuita con partenza dall’area mercatale di Borgofranco d’Ivrea, con prima corsa alle 9 e ultima discesa da Nomaglio alle 19.