Corso teorico e pratico di musica corale

QUINCINETTO (ttm) «Alle soglie delle nuove frontiere» è il titolo del corso teorico e pratico base di primo livello indirizzato a tutti gli addetti ai lavori della musica corale, che si terrà a Quincinetto i sabati 7, 14, 21 e 28 novembre, dalle 15 alle 18, nella sede della 15esima Armonica al numero 6 di via Prelle, con il patrocinio dell’Andci – Associazione Nazionale Direttori di Coro Italiani. Coristi e strumentisti, e in generale tutti gli artisti del mondo corale, avranno la possibilità di affrontare l’argomento musica corale in modo da poter conseguire padronanza nel gestire le nuove tendenze e sonorità, che potrebbero in futuro affacciarsi nella sfera della musica corale a cappella. Saranno approfonditi e discussi i temi della lettura e intonazione delle singole parti di partiture armonicamente complesse, subordinate alle variabili esigenze del momento, in un esercizio che possa leggere e scrivere il naturale stato evolutivo dello “strumento voce”, entrando nell’inconscio dell’attività psicoacustica. Inoltre, sarà possibile apprendere a cantare a più voci, armonizzando in istantanea e spontaneamente una melodia, in una pratica rapportabile a una sorta di fanfara o jam session vocal, così da conseguire consapevolezza in fatto di padronanza musicale personale. Un corso inedito per le materie trattate, in grado – secondo i promotori – di aprire nuove finestre musicologiche utili per incrementare la sensibilità e la professionalità del musicista. Saranno infine predisposte nuove tecniche di base, progressive ed efficaci per sensibilizzare sull’importanza di questi studi. Per iscrizioni e informazioni telefonare al 329 7480451 o scrivere a zoppofamiglia@alice.it.