Si completa la nuova area camper dietro al Palatenda di Tavagnasco

TAVAGNASCO (ttm) Proseguono i lavori nell’area di sosta per camper sorta dietro il Palatenda di Tavagnasco, con la piantumazione della vegetazione costituita da querce rosse nelle aree verdi che ospiteranno tavoli da pic-nic e panchine, nonché delle siepi di fotonia per delimitare l’area del Palatenda dalla zona di parcheggio. L’inaugurazione dell’area di sosta e la sua apertura sono previste per la prossima primavera. Durante l’inverno in arrivo si procederà invece alla realizzazione dell’impianto di video sorveglianza e internet per le apparecchiature digitali di pagamento e l’erogazione dei servizi, grazie ai fondi della montagna Fosmit (circa 8mila euro). La realizzazione del progetto di allestimento dell’area di sosta per camper è stata co-finanziata dalla Regione Piemonte con 60mila euro e dal Comune con 15mila euro, per poter ospitare 10 posti camper, tutti inerbiti grazie alla posa di un prato armato che consentirà di mantenere temperature più basse e vivibili nelle aree adiacenti ai mezzi parcheggiati, dotati di carico dell’acqua potabile e scarico delle acque nere con sistema automatizzato. L’area sarà appunto coperta da video sorveglianza e connessione Internet per i servizi, comprensivi di illuminazione bassa notturna, tavoli e panche adibiti a soste per picnic e una piantumazione per creare zone d’ombra alle aree verdi. Dal punto di vista della manutenzione del manto erboso gran parte di questa verrà svolta dal robot taglia-erba, già acquistato e in funzione dal 2025 nell’area del Palatenda. In totale, la spesa per l’opera supererà i 100mila euro alla conclusione dei lavori.