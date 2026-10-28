Domenica prossima, 1° novembre, la castagnata della Pro Loco di Oyace

OYACE (zgn) La castagnata organizzata dalla Pro loco di Oyace si terrà domenica 1° novembre, dalle 15.30, al Salone polivalente. Per l’occasione si terrà anche la gara di torte, che dovranno essere consegnate entro le 15, e verranno premiate la più bella, la più simpatica e la più buona. Non mancherà il truccabimbi a tema Halloween e sarà aperto il bar con merenda a base di castagne.