29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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Domenica prossima, 1° novembre, la castagnata della Pro Loco di Oyace

Redazione Pubblicato il

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OYACE (zgn) La castagnata organizzata dalla Pro loco di Oyace si terrà domenica 1° novembre, dalle 15.30, al Salone polivalente. Per l’occasione si terrà anche la gara di torte, che dovranno essere consegnate entro le 15, e verranno premiate la più bella, la più simpatica e la più buona. Non mancherà il truccabimbi a tema Halloween e sarà aperto il bar con merenda a base di castagne.

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