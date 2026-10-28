OLLOMONT (zgn) Scadrà domenica 15 novembre il termine per partecipare al concorso fotografico “Ollomont, riflessi di montagna”. I primi 5 autori selezionati saranno premiati sabato 19 dicembre, alle 18, nella Sala del Consiglio del comunale di Ollomont. La fotografia vincitrice sarà pubblicata sulla copertina del Calendario di Ollomont 2027.
“Ollomont, riflessi di montagna” Concorso fotografico per il calendario
Redazione · Pubblicato il
1 minuto di lettura
Leggi anche
Gran San Bernardo
Il Colle del Gran San Bernardo chiuso al traffico per la stagione invernale
SAINT-RHÉMY-EN-BOSSES (zgn) Da lunedì scorso, 19 ottobre, il Colle del Gran San Bernardo è chiuso al traffico per la stagione invernale. Il provvedimento è stato disposto da Anas in accordo…
Gran San Bernardo
Gignod, sabato 31 l’Halloween Night
GIGNOD (zgn) Sabato 31 ottobre, all’Area ricreativa, la Pro loco organizza l’Halloween Night, la notte più spaventosamente divertente dell’anno. Si inizierà alle 22 con il dj set Doppio18, per tutta…
Gran San Bernardo
A Saint-Rhémy-en-Bosses la tradizionale Fête des Jeunes d’Antan
Gran San Bernardo