29 Ottobre 2026 - Aggiornamento alle 10:18

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“Ollomont, riflessi di montagna” Concorso fotografico per il calendario

Redazione Pubblicato il

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OLLOMONT (zgn) Scadrà domenica 15 novembre il termine per partecipare al concorso fotografico “Ollomont, riflessi di montagna”. I primi 5 autori selezionati saranno premiati sabato 19 dicembre, alle 18, nella Sala del Consiglio del comunale di Ollomont. La fotografia vincitrice sarà pubblicata sulla copertina del Calendario di Ollomont 2027.

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