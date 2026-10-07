“L’Écrivain de la Tour” e “Adotta un angolo del tuo Comune”, premiazioni a Gignod

GIGNOD (zgn) Doppia premiazione a Gignod per la 30esima edizione del concorso letterario “L’Écrivain de la Tour” e per la prima edizione di “Adotta un angolo del tuo Comune”. A organizzare le 2 iniziative è stata la Biblioteca Intercomunale Allein e Gignod e i nomi dei vincitori sono stati svelati la sera di venerdì scorso, 25 settembre.

Per “L’Écrivain de la Tour” – 20 gli elaborati presentati – nella categoria adulti il primo premio è stato assegnato a Quintino Botrugno per “La prigioniera di Gignod”, secondo classificato Simone Porro con il testo “Le vedette” e terzo Luca Battisti con la rivisitazione della storia del trovatore Jaufre Rudel. Riconoscimenti sono stati assegnati a Luigi Ferrario e Alessandra Corno, hanno partecipato pure Rosella Ricciardi, Umberto Mattone, Angelo Patania, Mirco Cianci, Teresa Santomarco Terrano e Daniela Robuschi.

Per i bambini ha vinto Carol Nardi con “La torre che narrava storie”, seconda Bianca Marconato e Ilinca Simincov con il testo “Un viaggio nel passato” e terza piazza per Joselle Charrey e Etienne Gianetta con “Il viaggio nel tempo di Pierre ed Hélène”. Gli altri partecipanti sono stati Linda Prot, Emma Correddu, Désiree Perrod, Veronique Tremblan, Annie Santini, Victor Carrel, Joelle Viscian, Matilde Ceccato e Olivia Rossi.

Per il concorso “Adotta un angolo del tuo Comune” per l’abbellimento dei villaggi fi Gignod e Allein primo premio per Gignod a Flavia Giuliano e agli abitanti di Rovin, secondo posto per Federica Pastoret, Silvana Vallet e Osanna Roncari, terzo premio per Irene Elena Pession e Veronique Autran. Per Allein ha vinto Milena Vierin, secondi Luana Peaquin ed Emilie Cerise con terzi Felicita Morlacchi e Giancarla Conrotto.

«Abbiamo celebrato due iniziative che hanno qualcosa di molto importante in comune: la voglia di partecipare, di creare e di vivere il nostro territorio. – commenta la sindaca Gabriella Farcoz – Da una parte abbiamo festeggiato la 30esima edizione del concorso letterario “L’Écrivain de la Tour”, un appuntamento ormai storico, che negli anni ha saputo avvicinare tante persone alla scrittura e alla cultura. Dall’altra abbiamo inaugurato con grande piacere la prima edizione di “Adotta un angolo del tuo Comune”. Una prima edizione che speriamo possa diventare una bella tradizione e che ci ricorda quanto sia importante prenderci cura dei luoghi in cui viviamo, anche con piccoli gesti. Un grazie sincero va alla Biblioteca intercomunale di Allein e Gignod, a tutti coloro che hanno lavorato per organizzare queste iniziative e, soprattutto, a tutte le persone che hanno partecipato. Perché alla fine, al di là dei premi, ciò che conta è proprio questo: avere persone che hanno voglia di esserci, di mettersi in gioco e di fare qualcosa di bello per la propria comunità».

Hanno allietato la serata i musicisti del gruppo Les Violons du Mont Blanc diretti da Riccardo Diemoz.