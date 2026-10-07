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Il Gruppo alpini di Gignod in festa per i suoi novantenni

Redazione Pubblicato il

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Pomeriggio in allegria per il Gruppo alpini di Gignod capitanato da Carlo Gagliardi che venerdì scorso, 25 settembre, ha festeggiato nella sua sede, i 4 alpini che quest’anno hanno compiuto 90 primavere. Un momento importante dove il capogruppo Carlo Gagliardi ha rimarcato il prezioso lavoro che questi alpini hanno donato al Gruppo e all’Ana. Hanno conluso l’incontro un brindisi con una fetta di torta e una premiazione alla presenza del presidente sezionale Carlo Bionaz e del vice presidente Albert Joseph Betemps.
I 4 neo novantenni sono Guido Marguerettaz, nato il 28 febbraio 1936, contabile e impiegato in banca, fondatore del Gruppo alpini Coumba Freide nel 1972 e poi del Gruppo alpini Gignod nel 2003, Rinaldo Grivon, nato il 4 maggio 1936, agricoltore e successivamente autista di pullman e camion, Ester Arnod, nato a Morgex il 14 luglio 1936, imbianchino e quindi operaio alla Cogne per 30 anni, e Giovanni Carollo, nato il 15 settembre 1936, fabbro e operaio alla birreria di Pollein.

Nella fotografia da sinistra in piedi Livio Jorioz, Carlo Bionaz, Guido Marguerettaz, Rinaldo Grivon, Ester Arnod, Giovanni Carollo, Carlo Gagliardi e Albert Joseph Betemps, davanti Piero Franzoni, Carlo Florio, Massimo Lovisari, Diego Dedor e Romeo Bertolino

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