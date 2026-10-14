Doues aderisce alla Giornata della Meraviglia per i bambini colpiti dalla guerra

DOUES (qdn) La prossima settimana il Municipio di Doues sarà illuminato di amaranto, colore simbolo della Giornata della Meraviglia. All’esterno del Comune verrà esposto il drappo realizzato dalla scuola primaria e nella piazza verranno presentati i lavori della scuola dell’infanzia e dell’asilo nido.

Queste iniziative accompagneranno l’appuntamento di lunedì 12 ottobre, in località Plan Détruit a Champillon, organizzato dal Comune di Doues nell’ambito della sesta Giornata della Meraviglia “per i Bimbi della guerra”, promossa a seguito del protocollo d’intesa tra Anci e l’Associazione “Per far sorridere il cielo Odv”. Parteciperanno il Nido e le scuole di Doues. La giornata nasce per sensibilizzare sulla condizione dei bambini che vivono nei territori di guerra e per affidare ai più giovani un messaggio di pace, solidarietà e speranza attraverso il linguaggio della creatività e della meraviglia.

Nata dall’esperienza dell’associazione “Per far sorridere il cielo” e del suo fondatore Marco Rodari, conosciuto come Claun il Pimpa, nel 2026 la ricorrenza ha ottenuto il riconoscimento ufficiale di Giornata nazionale della Repubblica italiana. Si celebra ogni seconda domenica di ottobre e coinvolge Comuni, scuole, associazioni e realtà del Terzo settore in Italia e all’estero. L’amaranto, le panchine, i drappi e i “Disegni della Meraviglia” diventano così segni visibili di un impegno condiviso: ricordare che la guerra priva i bambini non solo della sicurezza e dell’istruzione, ma anche del diritto al gioco, alla curiosità e alla possibilità di immaginare il futuro.

Il programma strutturato per l’occasione dal Comune di Doues prenderà il via alle 10 con il “Laboratorio della Meraviglia” e con il racconto degli Alpini dedicato a Plan Détruit di Doues, luogo intriso di storia e leggenda, legato alle battaglie medievali per il controllo dei pascoli alpini. Alle 12 è previsto il pranzo en plein air; alle 13 si terranno l’inaugurazione della Panchina della Meraviglia e gli interventi delle autorità. La conclusione sarà affidata a un lancio di bolle di sapone e al saluto corale “Buonanotte” rivolto a tutti i bambini della guerra.

Le iniziative proseguiranno nei giorni successivi. Per tutta la settimana il Municipio sarà illuminato di amaranto per richiamare l’attenzione sui bambini che vivono nei territori di guerra. All’esterno del Municipio sarà esposto il drappo preparato dagli alunni della scuola primaria, mentre nella piazza troveranno spazio i lavori della scuola dell’infanzia e del Nido.

«Abbiamo aderito perché vogliamo coinvolgere i bambini e le famiglie in un’iniziativa che parla di pace e solidarietà. – spiega l’assessora comunale alla Cultura Flavia Abram – Tutto il plesso scolastico ha partecipato con entusiasmo, preparando il drappo e i lavori che saranno esposti in paese. Il laboratorio e la Panchina della Meraviglia saranno altri momenti importanti per riflettere insieme sulla situazione dei bambini che vivono la guerra».

«Il Comune di Doues ha scelto di aderire al progetto promosso da Anci e dall’Associazione “Per far sorridere il cielo – Odv” per richiamare l’attenzione sui diritti dei bambini colpiti dalla guerra. – dichiara il sindaco di Doues Giorgio Abram – È un’iniziativa che unisce Comune, scuole, associazioni e famiglie. La Panchina della Meraviglia resterà a Champillon come segno concreto dell’impegno della nostra comunità per la pace».