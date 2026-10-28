GIGNOD (zgn) L’Associazione AdB di Gignod organizza in collaborazione con la Biblioteca il gruppo di lettura. Si comincerà martedì prossimo, 27 ottobre, alle 18, nell’ex Latteria di Variney, con incontri previsti un martedì al mese. Per informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica adbgignod@gmail.com.
Gignod, al via gli incontri del gruppo di lettura nell’ex Latteria di Variney
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